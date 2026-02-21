https://1prime.ru/20260221/rtdok-867700595.html

В Москве стартовал фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

В Москве стартовал фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

В Москве стартовал фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в пятницу в Москве в Национальном центре "Россия" и продлится три дня, до 23 февраля

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в пятницу в Москве в Национальном центре "Россия" и продлится три дня, до 23 февраля включительно, передает корреспондент РИА Новости. "Если вы патриоты, это не значит, что вы пропагандисты. Нужно быть патриотом и документалистом", - сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в ходе церемонии открытия. Цель фестиваля - донесение правды о специальной военной операции всему миру. В зрительскую программу вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов. Фестиваль представит расширенную международную программу, в которой поучаствуют документалисты из 13 стран: Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3 тысяч заявок из более чем 100 стран. В рамках деловой программы будет рассмотрена реабилитация и адаптация ветеранов СВО в панельной дискуссии "СВОи родные", в ходе круглого стола "Без срока давности" участники приведут доказательства военных преступлений Киева, на дискуссии "Партизаны правды" режиссеры и журналисты из разных стран обсудят, почему, несмотря на давление и запреты, документалисты продолжают говорить правду. Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 мск, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".

