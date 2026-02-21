Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам - 21.02.2026, ПРАЙМ
Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам
Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам - 21.02.2026, ПРАЙМ
Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам
Индия и Бразилия в рамках визита в Нью-Дели президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы подписали соглашение по критически важным минералам и редкоземельным... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T21:46+0300
2026-02-21T21:47+0300
экономика
мировая экономика
индия
бразилия
латинская америка
нарендра моди
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - ПРАЙМ. Индия и Бразилия в рамках визита в Нью-Дели президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы подписали соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. "Соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам является важным шагом на пути к созданию устойчивых цепочек поставок. Наше сотрудничество в оборонном секторе неуклонно растет, отражая глубокое взаимное доверие и стратегическое совпадение интересов, и мы будем продолжать его укреплять. Существуют также огромные возможности для сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики", - сказал Моди на совместной пресс-конференции. Он отметил, что две страны, будучи динамичными и влиятельными демократиями, будут продолжать продвигать приоритеты и устремления стран Глобального Юга. "Бразилия - крупнейший торговый партнер Индии в Латинской Америке. Мы полны решимости увеличить двусторонний товарооборот до более чем 20 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Наш товарооборот - это не просто цифра; это отражение доверия. Большая бизнес-делегация, сопровождающая президента, отражает это доверие. Расширение торгового соглашения между Индией и МЕРКОСУР еще больше укрепит наше экономическое сотрудничество", - добавил Моди.
мировая экономика, индия, бразилия, латинская америка, нарендра моди, лула да силва
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Нарендра Моди, Лула да Силва
21:46 21.02.2026 (обновлено: 21:47 21.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - ПРАЙМ. Индия и Бразилия в рамках визита в Нью-Дели президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы подписали соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам является важным шагом на пути к созданию устойчивых цепочек поставок. Наше сотрудничество в оборонном секторе неуклонно растет, отражая глубокое взаимное доверие и стратегическое совпадение интересов, и мы будем продолжать его укреплять. Существуют также огромные возможности для сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики", - сказал Моди на совместной пресс-конференции.
Он отметил, что две страны, будучи динамичными и влиятельными демократиями, будут продолжать продвигать приоритеты и устремления стран Глобального Юга.
"Бразилия - крупнейший торговый партнер Индии в Латинской Америке. Мы полны решимости увеличить двусторонний товарооборот до более чем 20 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Наш товарооборот - это не просто цифра; это отражение доверия. Большая бизнес-делегация, сопровождающая президента, отражает это доверие. Расширение торгового соглашения между Индией и МЕРКОСУР еще больше укрепит наше экономическое сотрудничество", - добавил Моди.
Алиханов рассказал, для каких отраслей важен выпуск редкоземов
27 января, 13:06
Заголовок открываемого материала