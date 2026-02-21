https://1prime.ru/20260221/soglashenie-867706275.html

Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам

экономика

мировая экономика

индия

бразилия

латинская америка

нарендра моди

лула да силва

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - ПРАЙМ. Индия и Бразилия в рамках визита в Нью-Дели президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы подписали соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. "Соглашение по критически важным минералам и редкоземельным элементам является важным шагом на пути к созданию устойчивых цепочек поставок. Наше сотрудничество в оборонном секторе неуклонно растет, отражая глубокое взаимное доверие и стратегическое совпадение интересов, и мы будем продолжать его укреплять. Существуют также огромные возможности для сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики", - сказал Моди на совместной пресс-конференции. Он отметил, что две страны, будучи динамичными и влиятельными демократиями, будут продолжать продвигать приоритеты и устремления стран Глобального Юга. "Бразилия - крупнейший торговый партнер Индии в Латинской Америке. Мы полны решимости увеличить двусторонний товарооборот до более чем 20 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Наш товарооборот - это не просто цифра; это отражение доверия. Большая бизнес-делегация, сопровождающая президента, отражает это доверие. Расширение торгового соглашения между Индией и МЕРКОСУР еще больше укрепит наше экономическое сотрудничество", - добавил Моди.

индия

бразилия

латинская америка

