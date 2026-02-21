https://1prime.ru/20260221/tseny-867690607.html
2026-02-21T07:22+0300
2026-02-21T07:22+0300
2026-02-21T07:22+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании "Рускубадайвинг" Кирилл Путинцев, работающий на кубинском курорте Варадеро.
"Цены на черном рынке (топлива на Кубе - ред.) поднялись", - рассказал собеседник агентства.
Путинцев отметил, что не может точно оценить степень роста активности спекулянтов.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
