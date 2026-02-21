Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260221/tseny-867690607.html
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли - 21.02.2026, ПРАЙМ
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании "Рускубадайвинг" Кирилл Путинцев, работающий на кубинском... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:22+0300
2026-02-21T07:22+0300
энергетика
нефть
куба
сша
гавана
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867690607.jpg?1771647778
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании "Рускубадайвинг" Кирилл Путинцев, работающий на кубинском курорте Варадеро. "Цены на черном рынке (топлива на Кубе - ред.) поднялись", - рассказал собеседник агентства. Путинцев отметил, что не может точно оценить степень роста активности спекулянтов. Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, куба, сша, гавана, дональд трамп
Энергетика, Нефть, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп
07:22 21.02.2026
 
Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли

Российский дайвер Путинцев: цены на черном рынке топлива на Кубе выросли

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Цены на черном рынке топлива на Кубе выросли, сообщил РИА Новости инструктор по дайвингу компании "Рускубадайвинг" Кирилл Путинцев, работающий на кубинском курорте Варадеро.
"Цены на черном рынке (топлива на Кубе - ред.) поднялись", - рассказал собеседник агентства.
Путинцев отметил, что не может точно оценить степень роста активности спекулянтов.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
 
ЭнергетикаНефтьКУБАСШАГаванаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала