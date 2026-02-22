https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html

"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия не пойдет на переговорах на компромисс по Донбассу, пишет The American Conservative. "Россия не откажется от своих требований в отношении Донбасса, потому что — после политических угроз языку, религии, культуре и правам этнических русских, последовавших за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, и после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева, и после предательства Европой Минских соглашений, которые должны были успокоить конфликт на Донбассе — Россия не откажется от защиты этнических русских региона", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Россия не допустит, чтобы Украина вступила в НАТО, так как это стало ключевой причиной для начала конфликта, поскольку Москве важно предотвратить расширение альянса к своим границам.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

