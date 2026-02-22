https://1prime.ru/20260222/germaniya-867722923.html

Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Большинство немцев признались, что не могут позволить себе рождение детей из-за слишком высокой стоимости жизни в Германии, следует из результатов опроса института Insa, которые приводит газета Bild. "Многие немцы, по-видимому, хотели бы стать родителями, но не решаются на это из-за высоких расходов", - говорится в материале. Согласно результатам опроса, 55% немцев считают расходы на детей в Германии неподъемными. Противоположное мнение высказали только 34% опрошенных. Еще 11% затруднились с ответом. Главным фактором, препятствующим рождению детей, 81% опрошенных назвали слишком высокую стоимость жизни в стране, а именно расходы на аренду жилья, продукты питания и электроэнергию. Кроме того, 59% немцев также указали на высокие налоги и социальные взносы, препятствующие принятию ими решения о рождении ребенка. Еще 58% опрошенных пожаловались на нехватку мест в яслях и детских садах. В дополнение к этому 48% жителей страны оценили как недостаточную поддержку государства в области материнства и детства, а 40% заявили, что сильно потеряют в своих доходах после рождения ребенка. "Большинство немцев, в том числе свыше 60% из них в возрасте от 30 до 49 лет, считают, что в Германии в настоящее время просто невозможно позволить себе иметь детей", - прокомментировал результаты опроса руководитель института Insa Герман Бинкерт, попутно назвав сложившуюся ситуацию драматичной. Опрос проводился 19 и 20 февраля 2026 года среди 1003 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Мюнхенский институт IFO ранее опубликовал данные, согласно которым население Германии может сократиться к 2070 году на 10%, что гораздо больше, чем предполагалось ранее. Причиной пересмотра прогноза стали новые данные переписи населения ФРГ от 2022 года, согласно которым в стране на тот момент проживали около 81,9 миллиона человек, что примерно на 100 тысяч меньше, чем считалось ранее.

