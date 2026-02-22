https://1prime.ru/20260222/indiya-867716747.html

Индия и США перенесли переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - ПРАЙМ. Индия и США решили перенести запланированную на понедельник встречу своих главных переговорщиков в Вашингтоне для доработки текста временного торгового соглашения, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Что касается визита индийской команды переговорщиков в США для заключения индийско-американского торгового соглашения, обе стороны считают, что предлагаемый визит индийского главного переговорщика и команды будет запланирован после того, как у каждой стороны будет время оценить последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на взаимоприемлемую дату", - заявили источники. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины , не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении с 10% до 15% введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда. Ранее Индия и США добились прогресса в торговой сделке. В частности, Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США. В ответ США должны были снизить пошлины до 18% на товары из Индии. Вашингтон также отменил 25-процентные карательные пошлины на закупку Индией российской нефти. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.

