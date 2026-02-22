https://1prime.ru/20260222/iran-867711041.html

СМИ: в Иране возобновились протесты студентов

СМИ: в Иране возобновились протесты студентов - 22.02.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Иране возобновились протесты студентов

Как сообщает британская газета Financial Times, иранские студенты якобы вновь вышли на антиправительственные акции протеста. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T06:32+0300

2026-02-22T06:32+0300

2026-02-22T06:32+0300

общество

мировая экономика

иран

тегеран

сша

али хаменеи

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Как сообщает британская газета Financial Times, иранские студенты якобы вновь вышли на антиправительственные акции протеста. "В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные протесты, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов", — говорится в материале.Издание утверждает, что в субботу студенты престижных технологических вузов имени Амира Кабира и имени Шарифа, находящихся в центральной и западной частях Тегерана, собрались на территории университетов, скандируя лозунги против иранской власти и верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. "Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США", — говорится в материале.Первые протесты в Иране начали разворачиваться в конце декабря 2025 года, когда девальвация национальной валюты вызвала недовольство, но вскоре они переросли в массовые беспорядки и антивластные акции, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, наследника свергнутого шаха. Интернет в стране был отключен, и сообщалось о жертвах как со стороны правоохранительных органов, так и среди протестующих. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации протестов, 12 января заявили, что им удалось восстановить контроль над ситуацией.

https://1prime.ru/20260219/ssha-867644687.html

https://1prime.ru/20260217/arakchi-867580268.html

иран

тегеран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, иран, тегеран, сша, али хаменеи, financial times