СМИ: в Иране возобновились протесты студентов
СМИ: в Иране возобновились протесты студентов
Как сообщает британская газета Financial Times, иранские студенты якобы вновь вышли на антиправительственные акции протеста. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T06:32+0300
2026-02-22T06:32+0300
общество
мировая экономика
иран
тегеран
сша
али хаменеи
financial times
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Как сообщает британская газета Financial Times, иранские студенты якобы вновь вышли на антиправительственные акции протеста. "В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные протесты, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов", — говорится в материале.Издание утверждает, что в субботу студенты престижных технологических вузов имени Амира Кабира и имени Шарифа, находящихся в центральной и западной частях Тегерана, собрались на территории университетов, скандируя лозунги против иранской власти и верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. "Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США", — говорится в материале.Первые протесты в Иране начали разворачиваться в конце декабря 2025 года, когда девальвация национальной валюты вызвала недовольство, но вскоре они переросли в массовые беспорядки и антивластные акции, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, наследника свергнутого шаха. Интернет в стране был отключен, и сообщалось о жертвах как со стороны правоохранительных органов, так и среди протестующих. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации протестов, 12 января заявили, что им удалось восстановить контроль над ситуацией.
иран
тегеран
сша
общество , мировая экономика, иран, тегеран, сша, али хаменеи, financial times
Общество , Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, США, Али Хаменеи, Financial Times
06:32 22.02.2026
 
СМИ: в Иране возобновились протесты студентов

FT: студенты в Иране вышли на новые антиправительственные протесты

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Как сообщает британская газета Financial Times, иранские студенты якобы вновь вышли на антиправительственные акции протеста.
"В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные протесты, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов", — говорится в материале.
Издание утверждает, что в субботу студенты престижных технологических вузов имени Амира Кабира и имени Шарифа, находящихся в центральной и западной частях Тегерана, собрались на территории университетов, скандируя лозунги против иранской власти и верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.
"Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США", — говорится в материале.
Первые протесты в Иране начали разворачиваться в конце декабря 2025 года, когда девальвация национальной валюты вызвала недовольство, но вскоре они переросли в массовые беспорядки и антивластные акции, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, наследника свергнутого шаха. Интернет в стране был отключен, и сообщалось о жертвах как со стороны правоохранительных органов, так и среди протестующих. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации протестов, 12 января заявили, что им удалось восстановить контроль над ситуацией.
Заголовок открываемого материала