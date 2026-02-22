https://1prime.ru/20260222/kosmetika-867720072.html

Импорт в Россию косметики из Южной Кореи вырос на 15 процентов в январе

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия в январе этого года импортировала из Южной Кореи на 15% больше декоративной и уходовой косметики, чем в январе прошлого года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы.Стоимость экспорта косметики корейцами россиянам за первый месяц этого года составила 26,5 миллиона долларов - на 14,8% больше, чем год назад. При этом в месячном выражении импорт сократился на 18% - до минимума с февраля 2025 года. В частности закупалась декоративная косметика (24,7 миллиона долларов), для губ (889 тысяч), для макияжа глаз (689 тысяч), пудра (139 тысяч долларов), средства для маникюра и педикюра (37 тысяч).

