https://1prime.ru/20260222/medvedev-867726750.html

"Это насмешка". На Западе удивились словам Медведева о Каллас

"Это насмешка". На Западе удивились словам Медведева о Каллас - 22.02.2026, ПРАЙМ

"Это насмешка". На Западе удивились словам Медведева о Каллас

Комментарий заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствует об уверенности Москвы в своей... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T23:16+0300

2026-02-22T23:16+0300

2026-02-22T23:16+0300

в мире

москва

сша

украина

дмитрий медведев

кая каллас

совбез

ес

мид рф

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg

МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Комментарий заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствует об уверенности Москвы в своей позиции, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Очевидно, что это насмешка. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов", — отметил он.По мнению эксперта, многие заявления Каллас демонстрируют ее оторванность от реальности.Накануне Медведев, отвечая на вопрос о перечне требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, поскольку не считают нужным опускаться до ее уровня.Ранее СМИ писали, что Каллас направила странам ЕС документ с требованиями к Москве, включая сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних государств.Глава евродипломатии также заявляла, что в рамках переговоров по Украине хотела бы подготовить список уступок, которые Евросоюз будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативы Каллас, отмечал, что период ее полномочий вряд ли станет эпохой выдающейся дипломатии для Европы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на предложение создать перечень требований к Москве, заявила, что Россия пока не будет говорить, что сделает с этим списком.

https://1prime.ru/20260222/ukraina-867726603.html

https://1prime.ru/20260222/orban-867726430.html

москва

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, москва, сша, украина, дмитрий медведев, кая каллас, совбез, ес, мид рф, марко рубио