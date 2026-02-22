"Это насмешка". На Западе удивились словам Медведева о Каллас
Дэвис: высказывание Медведева о Каллас говорит об уверенности России
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Комментарий заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствует об уверенности Москвы в своей позиции, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Очевидно, что это насмешка. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов", — отметил он.
По мнению эксперта, многие заявления Каллас демонстрируют ее оторванность от реальности.
Накануне Медведев, отвечая на вопрос о перечне требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, поскольку не считают нужным опускаться до ее уровня.
Глава евродипломатии также заявляла, что в рамках переговоров по Украине хотела бы подготовить список уступок, которые Евросоюз будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативы Каллас, отмечал, что период ее полномочий вряд ли станет эпохой выдающейся дипломатии для Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на предложение создать перечень требований к Москве, заявила, что Россия пока не будет говорить, что сделает с этим списком.