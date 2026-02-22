https://1prime.ru/20260222/neft-867723569.html

Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер

Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер - 22.02.2026, ПРАЙМ

Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер

Угрозы словацкому рынку нефтепродуктов нет, необходимая стране нефть поступит в ближайшее время, заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T20:57+0300

2026-02-22T20:57+0300

2026-02-22T20:57+0300

энергетика

нефть

словакия

украина

хорватия

роберт фицо

владимир зеленский

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Угрозы словацкому рынку нефтепродуктов нет, необходимая стране нефть поступит в ближайшее время, заявил вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк. "Рынок нефтепродуктов в Словакии не находится под угрозой. Нефть начнет поступать в республику в ближайшие дни… сообщил министр обороны Роберт Калиняк", - говорится в информации словацкого новостного агентства TASR в воскресенье. Калиняк не уточнил, каким образом Словакия получит нефть, но заявил, что прокачка через Хорватию обошлась бы в пять раз дороже, поэтому республике выгоднее было бы получать ее по более длинному маршруту через Италию и Чехию. В субботу словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что, если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена. В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Директор НПЗ Slovnaft Габриэль Сабо 18 февраля также сообщал, что завод заказал семь танкеров нефти из Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана и Норвегии.

https://1prime.ru/20260221/minprirody-867696462.html

словакия

украина

хорватия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, словакия, украина, хорватия, роберт фицо, владимир зеленский, нпз