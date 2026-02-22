"Подрывают бизнес". США взялись еще за один российский металл

https://1prime.ru/20260222/palladiy-867642705.html

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Власти США планируют ввести антидемпинговые пошлины предварительно в размере 132,83% на поставки палладия из России. Ранее горнопромышленная компания Sibanye-Stillwater подала петицию в Минторг США, требуя принять меры против импорта металла из России.Несмотря на то, что поставки из России прекратились в июле 2025 года, доля России в общем импорте палладия в США за 11 месяцев 2025 года составила примерно 35% (в 2024 году 43%), что соответствует экспорту металла примерно на 730 миллионов долларов США (примерно 23 тонны).Лидерство по поставкам имеет ЮАР (46% импорта за 11 месяцев 2025 г.). Цены импорта российского палладия в США находятся в достаточно строгом соответствии как с ценами экспортеров из ЮАР, так и с биржевыми котировками на LPPM. Более того, сама постановка вопроса о демпинге для биржевого товара выглядит достаточно странной, ведь вместо того, чтобы продавать по заниженной цене, можно предложить его множеству покупателей на бирже по рыночной цене. Тем не менее это не первый случай, когда американские власти инициируют антидемпинговые дела по биржевым или околобиржевым товарам.В американской практике демпинг означает продажу товара на рынке США по цене ниже, чем на внутреннем рынке экспортера (при достаточном объеме продаж). Другой вариант – ниже "справедливой стоимости", рассчитываемой на основе цен экспорта в другие страны или себестоимости производства.Предположить продажи на внутренний рынок (которые, к тому же, несопоставимы с продажами в США и Китай) выше мировых цен сложно, поскольку правительство РФ в этом случае оперативно бы отреагировало экспортными тарифами или другими ограничениями. Цены поставок в Китай в 2024 году действительно были несколько выше цен импорта в США (примерно на 17%). Но, во-первых, поставки в другие страны так не выделялись, а во-вторых, в 2025 году разрыва между ценами поставок в Китай и США уже не наблюдалось. Таким образом, вероятнее всего, заявление ведомства подразумевает, что по его расчётам цена российского палладия была существенно ниже рассчитанного на основе себестоимости индикатора.Однако в условиях, когда "Норникель" фактически совместно добывает и производит медь, никель, палладий, платину и прочие металлы, подсчет издержек может быть крайне спекулятивным. Стандартной практикой для таких производств является распределение смешанных (то есть, однозначно не относимых к одному из металлов) затрат пропорционально выручке от продажи.Это означает, что при росте мировой цены на палладий относительно других добываемых "Норникелем" металлов себестоимость добычи формально растет, но фактически она не может зависеть от биржевых цен. К концу 2025 года цена на палладий резко выросла – в декабре металл стоил на 66% больше, чем в январе, тогда как на никель сократилась, а на медь – незначительно выросла. Это означает, что формально издержки производства палладия должны были увеличиться – возможно в этом ITA и усмотрела демпинг, однако даже в этих предположениях антидемпинговая пошлина в 132% выглядит крайне завышенной.Куда пойдет металлОграничение импорта в США вызовет некоторое перераспределение потоков, которое для биржевых товаров обычно связано с предоставлением весьма незначительных дисконтов. Согласно отчету "Норникеля", в 2024 году на всю Северную Америку пришлось около 22% глобального потребления палладия, примерно столько пришлось на Европу. В целом спрос на палладий в основном движется вслед за производством автомобилей с ДВС, в которых металл используется в качестве катализатора.На "Норникель" приходится примерно седьмая часть мирового рынка – вытеснить такие объемы невозможно. В этих условиях любые ограничения на одного из поставщиков приведут лишь к перераспределению рынков, к некоторому ослаблению конкуренции и снижению эффективности. Поскольку заместить внутренним производством выпадающие из России поставки США не смогут, ограничительные меры на российский палладий приведут лишь к усилению позиций конкурентов России, прежде всего ЮАР.В результате США получат усиление зависимости от импорта, к тому же на фоне (вероятно, незначительного) роста цен.За пределами США, напротив, следует ожидать небольшого снижения цен из-за необходимости сбывать выпадающие объемы.Если США будут исходить из интересов собственных добывающих компаний, то расширение ограничений на другие металлы вполне может последовать. Вероятно, в случае с российским палладием преобладает именно протекционистский мотив, а не стремление подавить недобросовестною конкуренцию. Но такие меры неизбежно приведут к росту цен на палладий внутри США и усилению зависимости от одного из поставщиков, что поставит промышленных потребителей этого металла в США в еще более уязвимое положение.Автор - Дмитрий Кузнецов, старший научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии.

