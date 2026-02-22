https://1prime.ru/20260222/rossiya-867714131.html

На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X. | 22.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X.Так он прокомментировал требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину."Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.Мема считает, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт."Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

