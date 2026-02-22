Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260222/rossiya-867714131.html
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T09:40+0300
2026-02-22T09:40+0300
спецоперация на украине
украина
европа
запад
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X.Так он прокомментировал требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину."Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.Мема считает, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт."Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260216/dizen-867520630.html
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
украина
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, запад, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, НАТО
09:40 22.02.2026
 
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Мема назвал появление западных войск на Украину объявлением войны РФ

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X.
Так он прокомментировал требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Заявление премьера Дании об ударах по России вызвало изумление на Западе
16 февраля, 09:24
"Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.

Мема считает, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт.

"Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.

В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАЗАПАДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала