На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Мема назвал появление западных войск на Украину объявлением войны РФ
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он пишет в соцсети X.
Так он прокомментировал требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину.
"Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.
Мема считает, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт.
"Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Мема считает, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт.
"Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.