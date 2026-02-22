https://1prime.ru/20260222/sanktsii-867717392.html
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто - 22.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто
Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T13:29+0300
2026-02-22T13:29+0300
2026-02-22T13:29+0300
энергетика
нефть
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
ес
санкции против рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 22 фев - ПРАЙМ. Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. "На завтрашнем заседании совета глав МИД ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева", - написал Сийярто в соцсети Х.
https://1prime.ru/20260222/vengriya-867712164.html
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, ес, санкции против рф, мировая экономика
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕС, санкции против РФ, Мировая экономика
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций ЕС