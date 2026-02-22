Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туркмении назвали условие для реализации Транскаспийского газопровода - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Туркмении назвали условие для реализации Транскаспийского газопровода
АШХАБАД, 22 фев – ПРАЙМ. Делимитация дна Каспийского моря является обязательным условием для реализации проекта Транскаспийского газопровода, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Проект (Транскаспийского газопровода – ред.) мы рассматриваем в качестве одного из важнейших направлений диверсификации энергетических потоков и обеспечения энергетической безопасности на континенте. Туркменистан относится к нему серьёзно, внимательно и конструктивно. В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности вопрос делимитации дна Каспийского моря", – сказал Бердымухамедов в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого приводит государственное агентство TDH. Он напомнил, что для работы над этим вопросом была создана туркмено-азербайджанская рабочая группа. "Мы надеемся, что её деятельность даст весомые практические результаты", – добавил председатель. Проект поставок туркменского газа в Европу через Каспий активизировался после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в казахстанском Актау. Для его реализации необходимо строительство газопровода между Туркменией и Азербайджаном. Ашхабад и Баку считают достаточным согласие только тех стран, по территории которых пройдёт трубопровод. Россия и Иран, в свою очередь, настаивают на участии всех пяти прикаспийских государств в экологической экспертизе, указывая на возможное трансграничное воздействие проекта на природную среду Каспия.
03:20 22.02.2026
 

В Туркмении назвали условие для реализации Транскаспийского газопровода

АШХАБАД, 22 фев – ПРАЙМ. Делимитация дна Каспийского моря является обязательным условием для реализации проекта Транскаспийского газопровода, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Проект (Транскаспийского газопровода – ред.) мы рассматриваем в качестве одного из важнейших направлений диверсификации энергетических потоков и обеспечения энергетической безопасности на континенте. Туркменистан относится к нему серьёзно, внимательно и конструктивно. В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности вопрос делимитации дна Каспийского моря", – сказал Бердымухамедов в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого приводит государственное агентство TDH.
Он напомнил, что для работы над этим вопросом была создана туркмено-азербайджанская рабочая группа. "Мы надеемся, что её деятельность даст весомые практические результаты", – добавил председатель.
Проект поставок туркменского газа в Европу через Каспий активизировался после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в казахстанском Актау. Для его реализации необходимо строительство газопровода между Туркменией и Азербайджаном. Ашхабад и Баку считают достаточным согласие только тех стран, по территории которых пройдёт трубопровод. Россия и Иран, в свою очередь, настаивают на участии всех пяти прикаспийских государств в экологической экспертизе, указывая на возможное трансграничное воздействие проекта на природную среду Каспия.
 
