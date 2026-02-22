В Германии забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
Berliner Zeitung: Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Киева, поставив ему ультиматум, касающийся прокачки нефти через "Дружбу", пишет Berliner Zeitung.
"Это еще больше усугубляет ситуацию для политического руководства в Киеве: помимо продолжающейся войны с Россией, усиливается дипломатическое давление со стороны ближайших соседей…" — говорится в публикации.
В материале отмечается, что на этом фоне, энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.
В субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества. Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
