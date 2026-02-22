Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны - 22.02.2026
Спецоперация на Украине
В Германии забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
В Германии забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
спецоперация на украине
венгрия
киев
словакия
виктор орбан
роберт фицо
владимир зеленский
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Киева, поставив ему ультиматум, касающийся прокачки нефти через "Дружбу", пишет Berliner Zeitung. "Это еще больше усугубляет ситуацию для политического руководства в Киеве: помимо продолжающейся войны с Россией, усиливается дипломатическое давление со стороны ближайших соседей…" — говорится в публикации.В материале отмечается, что на этом фоне, энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.В субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества. Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
венгрия, киев, словакия, виктор орбан, роберт фицо, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, Киев, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
В Германии забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны

Berliner Zeitung: Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Киева, поставив ему ультиматум, касающийся прокачки нефти через "Дружбу", пишет Berliner Zeitung.

"Это еще больше усугубляет ситуацию для политического руководства в Киеве: помимо продолжающейся войны с Россией, усиливается дипломатическое давление со стороны ближайших соседей…" — говорится в публикации.
В материале отмечается, что на этом фоне, энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.

В субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества. Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, Киев, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
 
 
