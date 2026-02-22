https://1prime.ru/20260222/ukraina-867726603.html

"Крайний дефицит". Азаров сделал тревожное предупреждение для Киева

"Крайний дефицит". Азаров сделал тревожное предупреждение для Киева - 22.02.2026, ПРАЙМ

"Крайний дефицит". Азаров сделал тревожное предупреждение для Киева

22.02.2026

Киевские власти, несмотря на энергетический кризис, направляют дефицитную электроэнергию не на нужды населения, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай...

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Киевские власти, несмотря на энергетический кризис, направляют дефицитную электроэнергию не на нужды населения, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. "Сейчас, в условиях крайнего дефицита электроэнергии, киевский режим принимает в большинстве случаев решения по регулированию дефицитной электроэнергии совсем не для обеспечения нужд своего народа, а для работы различных предприятий, реализующих планы по выпуску беспилотников", — написал он. Азаров высказал сомнение, что Киев будет готов возобновить работу нефтепровода "Дружба" даже в случае, если Венгрия и Словакия осуществят свои угрозы по прекращению экспорта электроэнергии на Украину. "Я не уверен, что у киевского режима перевесят интересы своего народа. Там другие цели", — подчеркнул экс-премьер. Энергетический кризис на Украине В конце января в большинстве областей страны произошли экстренные отключения электроэнергии из-за проблем в энергосистеме. Отключения света затронули Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил это технологическими сбоями и отключением линий связи между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Блоки атомных электростанций были выведены из эксплуатации. Массовые и длительные отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Это привело к введению режима чрезвычайной ситуации в середине января. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об серьезной нехватке мощности в энергетической системе, которую пока не удается устранить. Мэр Киева Виталий Кличко оценивал ситуацию с электро- и водоснабжением как критическую и неоднократно призывал жителей столицы при возможности покидать город.

