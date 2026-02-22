"Крайний дефицит". Азаров сделал тревожное предупреждение для Киева
Экс-премьер Украины Азаров заявил о крайнем дефиците электроэнергии в стране
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Киевские власти, несмотря на энергетический кризис, направляют дефицитную электроэнергию не на нужды населения, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Сейчас, в условиях крайнего дефицита электроэнергии, киевский режим принимает в большинстве случаев решения по регулированию дефицитной электроэнергии совсем не для обеспечения нужд своего народа, а для работы различных предприятий, реализующих планы по выпуску беспилотников", — написал он.
"Я не уверен, что у киевского режима перевесят интересы своего народа. Там другие цели", — подчеркнул экс-премьер.
Энергетический кризис на Украине
В конце января в большинстве областей страны произошли экстренные отключения электроэнергии из-за проблем в энергосистеме. Отключения света затронули Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил это технологическими сбоями и отключением линий связи между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Блоки атомных электростанций были выведены из эксплуатации. Массовые и длительные отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Это привело к введению режима чрезвычайной ситуации в середине января.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об серьезной нехватке мощности в энергетической системе, которую пока не удается устранить. Мэр Киева Виталий Кличко оценивал ситуацию с электро- и водоснабжением как критическую и неоднократно призывал жителей столицы при возможности покидать город.