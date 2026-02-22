https://1prime.ru/20260222/vertolet-867727219.html
В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии - 22.02.2026, ПРАЙМ
В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
Вертолет Ми-28 играет значимую роль в противодействии украинской бронетехнике в ходе конфликта на Украине, сообщает Military Watch Magazine.
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 играет значимую роль в противодействии украинской бронетехнике в ходе конфликта на Украине, сообщает Military Watch Magazine."Конструкция Ми-28 ознаменовала собой прорыв в обеспечении высокой степени защиты экипажа: его титановая кабина оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, способными выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. Несмотря на свою тяжелую броню, вертолеты обладают исключительной маневренностью", — говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что особенности полета Ми-28 позволяют выполнять сложные маневры и вводить в заблуждение системы ПВО.В Минобороны России ранее сообщали, что армейская авиация оснащена современными высокомобильными комплексами, обеспечивающими поддержку сухопутных подразделений и участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, на вооружении состоят вертолеты Ка-52М, Ми-28НИ, крупнейшие серийные транспортные машины Ми-26Т2В, а также различные модификации Ми-8.
В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
