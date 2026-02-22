Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260222/vsu-867720351.html
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка - 22.02.2026, ПРАЙМ
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка
Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T17:01+0300
2026-02-22T17:01+0300
спецоперация на украине
общество
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_0:32:1133:669_1920x0_80_0_0_a635adebad17a328b2c424399b4d532e.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Очередная атака ВСУ по мирному населению. В посёлке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_100:0:1033:700_1920x0_80_0_0_b84d3639e3116954d215597cc615e982.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белгородская область, всу
Спецоперация на Украине, Общество , Белгородская область, ВСУ
17:01 22.02.2026
 
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка

Гладков: мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на брянский поселок Малиновка

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Очередная атака ВСУ по мирному населению. В посёлке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
09:42
 
Спецоперация на УкраинеОбществоБелгородская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала