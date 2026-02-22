https://1prime.ru/20260222/vsu-867720351.html

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка - 22.02.2026, ПРАЙМ

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка

Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T17:01+0300

2026-02-22T17:01+0300

2026-02-22T17:01+0300

спецоперация на украине

общество

белгородская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_0:32:1133:669_1920x0_80_0_0_a635adebad17a328b2c424399b4d532e.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Очередная атака ВСУ по мирному населению. В посёлке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгородская область, всу