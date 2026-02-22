https://1prime.ru/20260222/vsu-867720351.html
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на брянский поселок Малиновка
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Очередная атака ВСУ по мирному населению. В посёлке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
