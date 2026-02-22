Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленского поставили на место после его резких слов о России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867719125.html
Зеленского поставили на место после его резких слов о России
Зеленского поставили на место после его резких слов о России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Зеленского поставили на место после его резких слов о России
Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах ЕС, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Он действует четко... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T15:51+0300
2026-02-22T15:51+0300
спецоперация на украине
европа
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах ЕС, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в него &lt;…&gt;. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого", — сказал он.В четверг журнал Atlantic процитировал Зеленского, который заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:51 22.02.2026
 
Зеленского поставили на место после его резких слов о России

Чепа: Зеленский в интересах Европы обвиняет РФ в затягивании переговоров

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах ЕС, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".

"Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в него <…>. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
В четверг журнал Atlantic процитировал Зеленского, который заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала