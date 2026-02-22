https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867719125.html

Зеленского поставили на место после его резких слов о России

22.02.2026

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в затягивании переговоров, действует в интересах ЕС, заявил депутат Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". "Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в него <…>. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого", — сказал он.В четверг журнал Atlantic процитировал Зеленского, который заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении.

