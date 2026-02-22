Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. | 22.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры страны.Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России за последние сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были достигнуты и поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам, обеспечивающим функционирование ВПК Украины: энергетике, оборонной промышленности, системам военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.
украина
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

Зеленский сообщил об атаке ВС России по энергетике Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 23:02
Глава киевского режима подтвердил, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры страны.
Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России за последние сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были достигнуты и поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам, обеспечивающим функционирование ВПК Украины: энергетике, оборонной промышленности, системам военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России
Вчера, 23:10
 
Спецоперация на Украине
 
 
