Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
2026-02-22T23:11+0300
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры страны.Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России за последние сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были достигнуты и поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам, обеспечивающим функционирование ВПК Украины: энергетике, оборонной промышленности, системам военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.
Зеленский сообщил об атаке ВС России по энергетике Украины