https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726289.html

Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России - 22.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T23:11+0300

2026-02-22T23:11+0300

2026-02-22T23:11+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

вс рф

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на Украине после российского удара возмездия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры страны.Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России за последние сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были достигнуты и поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам, обеспечивающим функционирование ВПК Украины: энергетике, оборонной промышленности, системам военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726040.html

https://1prime.ru/20260222/kallas-867726166.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, дмитрий песков, вс рф, всу, в мире