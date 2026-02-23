Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали
Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали
ДЖАКАРТА, 23 фев — ПРАЙМ. Граждане Украины, переехавшие на индонезийский остров Бали, могут обманывать туристов из России через мошенничество с криптовалютой, шантаж и наркобизнес, рассказал РИА Новости живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов. "Хотя по большей части те из нас на Бали, кто, скажем так, говорит на русском языке, стараются держаться вместе и заниматься нормальными делами, находятся и "особо одаренные" товарищи. Таким действительно не сидится спокойно даже на Бали. Видимо, скучают сильно по атмосфере на родине, вот и занимаются мошенничеством с криптовалютой и наркобизнесом", - сказал Реутов, добавив, что много таких людей с Украины переехали на Бали в 2022 году. По его словам, такие преступники обычно не действуют "политически", однако российским туристам стоит быть осторожными и проявлять бдительность. "Бывали случаи, когда наши ребята переводили деньги за якобы экскурсию с русскоязычным гидом, а потом оказывалось, что никакой экскурсии нет, а есть письма и звонки с обвинениями в том, что они как-будто перевели деньги ВСУ. То есть классический шантаж", - поделился собеседник агентства.
11:16 23.02.2026
 
Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали

ДЖАКАРТА, 23 фев — ПРАЙМ. Граждане Украины, переехавшие на индонезийский остров Бали, могут обманывать туристов из России через мошенничество с криптовалютой, шантаж и наркобизнес, рассказал РИА Новости живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов.
"Хотя по большей части те из нас на Бали, кто, скажем так, говорит на русском языке, стараются держаться вместе и заниматься нормальными делами, находятся и "особо одаренные" товарищи. Таким действительно не сидится спокойно даже на Бали. Видимо, скучают сильно по атмосфере на родине, вот и занимаются мошенничеством с криптовалютой и наркобизнесом", - сказал Реутов, добавив, что много таких людей с Украины переехали на Бали в 2022 году.
Мошенники разработали новую схему с фишинговыми письмами
03:56
По его словам, такие преступники обычно не действуют "политически", однако российским туристам стоит быть осторожными и проявлять бдительность.
"Бывали случаи, когда наши ребята переводили деньги за якобы экскурсию с русскоязычным гидом, а потом оказывалось, что никакой экскурсии нет, а есть письма и звонки с обвинениями в том, что они как-будто перевели деньги ВСУ. То есть классический шантаж", - поделился собеседник агентства.
На Бали туристам рассказали, как подготовиться к стихийным бедствиям
15 февраля, 15:25
