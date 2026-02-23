Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представитель ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровода "Дружба" - 23.02.2026
Представитель ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровода "Дружба"
Украина занимается ремонтом нефтепровода "Дружба", утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. | 23.02.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Украина занимается ремонтом нефтепровода "Дружба", утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "Наш приоритет - энергетическая безопасность государств-членов. Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, а решение о сроках остается за ней", - сказала она на брифинге в Брюсселе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров. Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
нефть, мировая экономика, венгрия, украина, петер сийярто, ек, ес, брюссель
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕК, ЕС, Брюссель
16:35 23.02.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Украина занимается ремонтом нефтепровода "Дружба", утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Наш приоритет - энергетическая безопасность государств-членов. Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, а решение о сроках остается за ней", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
15:49
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоЕКЕСБрюссель
 
 
