https://1prime.ru/20260223/irak-867745349.html
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - 23.02.2026, ПРАЙМ
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T16:23+0300
2026-02-23T16:23+0300
2026-02-23T17:38+0300
энергетика
россия
ирак
сша
chevron
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра. "В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе. На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис. Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США."Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
https://1prime.ru/20260222/neft-867723569.html
ирак
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирак, сша, chevron, лукойл
Энергетика, РОССИЯ, ИРАК, США, Chevron, Лукойл
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Иракская Basra Oil передала Chevron управление на "Западной Курне — 2"
ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра.
"В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron
касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе.
На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США
в Ираке
Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис.
Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл
", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.
Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США.
"Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.
Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер