https://1prime.ru/20260223/irak-867745349.html

Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - 23.02.2026, ПРАЙМ

Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T16:23+0300

2026-02-23T16:23+0300

2026-02-23T17:38+0300

энергетика

россия

ирак

сша

chevron

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра. "В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе. На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис. Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США."Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.

https://1prime.ru/20260222/neft-867723569.html

ирак

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ирак, сша, chevron, лукойл