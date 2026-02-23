Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2" - 23.02.2026
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"
ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра. "В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе. На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис. Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США."Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
Энергетика, РОССИЯ, ИРАК, США, Chevron, Лукойл
16:23 23.02.2026 (обновлено: 17:38 23.02.2026)
 
Ирак передал американской Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Иракская Basra Oil передала Chevron управление на "Западной Курне — 2"

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra Oil company подписала предварительное соглашение с американской компанией Chevron о передаче управления нефтяным месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", сообщила пресс-служба иракского премьер-министра.
"В понедельник премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани присутствовал на церемонии подписания двух предварительных соглашений. Первое соглашение между нефтяной компанией Basra Oil company и компанией Chevron касается передачи управления нефтяным месторождением Западная Курна-2", - отметили в пресс-службе.
На церемонии подписания присутствовали специальный посланник США в Ираке Том Баррак и временный поверенный в делах Джошуа Харрис.
Кроме того, по информации пресс-службы, в понедельник также было подписано рамочное соглашение между нефтяными компаниями Basra Oil company, Chevron и "Лукойл", которое позволяет временно передать контракт на управление "Западной Курной-2" компании Basra oil до завершения переговоров и согласования условий нового контракта с Chevron. Это соглашение гарантирует Chevron исключительные права на ведение переговоров в течение одного года в соответствии с условиями, согласованными обеими сторонами.
Как заявила в этой связи компания Chevron, подписанные соглашения должны быть одобрены советом министров Ирака, а некоторые шаги зависят от других одобрений, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами США.
"Конкурентоспособные экономические условия будут иметь решающее значение для предстоящих переговоров", - отметила Chevron.
Ранее компания Basra Oil company и "Лукойл" подписали соглашение об урегулировании относительно месторождения "Западная Курна-2", в соответствии с которым контракт временно передается иракской нефтяной компании, и урегулируются все непогашенные финансовые обязательства между двумя сторонами.
