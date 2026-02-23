Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США - 23.02.2026, ПРАЙМ
Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США
2026-02-23T02:10+0300
2026-02-23T02:10+0300
МЕХИКО, 23 фев - ПРАЙМ. Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы через государственную компанию Ecopetrol без специальной лицензии правительства США, заявил колумбийский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма. "К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем осуществить эту транзакцию, потому что нам говорят в Венесуэле, что требуется лицензия со стороны правительства Соединённых Штатов, и оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения", - сообщил Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе, видеозапись его общения с журналистами опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol. Пальма отметил, что правительство стремится действовать быстро и прагматично, рассматривая возможные альтернативы, включая поставки сжиженного нефтяного газа в дополнение к природному, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. В Колумбии развивается серьёзный газовый кризис - страна быстро теряет объемы доказанных запасов и снижает добычу при росте потребления. По некоторым оценкам, существующий газ в стране может закончиться через шесть лет, при этом уже сейчас его не хватает для покрытия всех потребностей. Импорт дорогого СПГ через морские терминалы, который в 2026 году может составить до четверти внутреннего потребления, стал причиной резкого роста цен: в Боготе в декабре 2025 года инфляция в газовой сфере составила почти 17%, тарифы для конечных пользователей заметно выросли и продолжат расти. Правительство Колумбии в этой ситуации активно ищет возможность обеспечить поставки топлива, в том числе обсуждает вариант получения трубопроводного газа из Венесуэлы. Закупкам в Венесуэле однако препятствует не только необходимость получения разрешения США, но и состояние соединяющего страны газопровода. Трубопровод Антонио Рикаурте долгое время не используется и, как пишут местные издания, требует значительных инвестиций для восстановления.
02:10 23.02.2026
 
Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США

Министр Пальма: Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США

МЕХИКО, 23 фев - ПРАЙМ. Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы через государственную компанию Ecopetrol без специальной лицензии правительства США, заявил колумбийский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма.
"К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем осуществить эту транзакцию, потому что нам говорят в Венесуэле, что требуется лицензия со стороны правительства Соединённых Штатов, и оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения", - сообщил Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе, видеозапись его общения с журналистами опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
Пальма отметил, что правительство стремится действовать быстро и прагматично, рассматривая возможные альтернативы, включая поставки сжиженного нефтяного газа в дополнение к природному, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.
В Колумбии развивается серьёзный газовый кризис - страна быстро теряет объемы доказанных запасов и снижает добычу при росте потребления. По некоторым оценкам, существующий газ в стране может закончиться через шесть лет, при этом уже сейчас его не хватает для покрытия всех потребностей. Импорт дорогого СПГ через морские терминалы, который в 2026 году может составить до четверти внутреннего потребления, стал причиной резкого роста цен: в Боготе в декабре 2025 года инфляция в газовой сфере составила почти 17%, тарифы для конечных пользователей заметно выросли и продолжат расти.
Правительство Колумбии в этой ситуации активно ищет возможность обеспечить поставки топлива, в том числе обсуждает вариант получения трубопроводного газа из Венесуэлы. Закупкам в Венесуэле однако препятствует не только необходимость получения разрешения США, но и состояние соединяющего страны газопровода. Трубопровод Антонио Рикаурте долгое время не используется и, как пишут местные издания, требует значительных инвестиций для восстановления.
 
