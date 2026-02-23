https://1prime.ru/20260223/neft-867733435.html
Нефть дешевеет более чем на процент после роста на прошлой неделе
2026-02-23T08:22+0300
2026-02-23T08:22+0300
2026-02-23T09:09+0300
энергетика
нефть
иран
сша
женева
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в понедельник утром после заметного роста на прошедшей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,21% - до 70,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до 65,61 доллара. По итогам прошедшей недели стоимость Brent подскочила на 6,3%, WTI - на 5,8%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ираном. Переговоры между странами пройдут в Женеве 26 февраля. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова к любому развитию ситуации в свете переговоров с США, хотя в последнем раунде диалога были воодушевляющие сигналы. Рынки оценивают то, как возможные дальнейшие действия США в отношении Ирана могут отразиться на поставках нефти из страны. "Рынки могут терпеть заголовки в прессе, но не будут игнорировать потери в поставках. Если экспорт (нефти - ред.) из Ирана пострадает или произойдет серьезное вмешательство в Ормузском проливе - что весьма вероятно, если ситуация ухудшится, - то цены на нефть быстро изменятся", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid).
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% после роста на прошлой неделе
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в понедельник утром после заметного роста на прошедшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,21% - до 70,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до 65,61 доллара.
По итогам прошедшей недели стоимость Brent подскочила на 6,3%, WTI - на 5,8%.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США
и Ираном
. Переговоры между странами пройдут в Женеве
26 февраля. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
заявил, что страна готова к любому развитию ситуации в свете переговоров с США, хотя в последнем раунде диалога были воодушевляющие сигналы.
Рынки оценивают то, как возможные дальнейшие действия США в отношении Ирана могут отразиться на поставках нефти из страны.
"Рынки могут терпеть заголовки в прессе, но не будут игнорировать потери в поставках. Если экспорт (нефти - ред.) из Ирана пострадает или произойдет серьезное вмешательство в Ормузском проливе
- что весьма вероятно, если ситуация ухудшится, - то цены на нефть быстро изменятся", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid).
