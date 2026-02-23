https://1prime.ru/20260223/orban-867754474.html
Орбан обвинил Украину в использовании нефти как оружия
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся. Согласно статье 275 соглашения, Украина обязалась обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения", - сказал Орбан, выступая перед парламентом Венгрии. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
