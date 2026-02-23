https://1prime.ru/20260223/orban-867754474.html

Орбан обвинил Украину в использовании нефти как оружия

Орбан обвинил Украину в использовании нефти как оружия - 23.02.2026, ПРАЙМ

Орбан обвинил Украину в использовании нефти как оружия

Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:59+0300

2026-02-23T23:59+0300

2026-02-23T23:59+0300

энергетика

нефть

россия

украина

венгрия

рф

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся. Согласно статье 275 соглашения, Украина обязалась обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения", - сказал Орбан, выступая перед парламентом Венгрии. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

https://1prime.ru/20260223/ukraina-867752431.html

украина

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, украина, венгрия, рф, виктор орбан, ес