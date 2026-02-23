Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение

https://1prime.ru/20260223/poezd-867751709.html

ДУШНАБЕ, 23 фев – ПРАЙМ. Первый пилотный контейнерный поезд по маршруту "Китай – Таджикистан" отправился со станции Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР), сообщает пресс-центр министерства транспорта Таджикистана. "Совместное предприятие "UTK International Logistics Co. Ltd", созданное в КНР при участии АО "Узтемирйулконтейнер", успешно отправило первый пилотный контейнерный поезд из Китая в Таджикистан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, состав поезда включает восемь контейнеров, гружённых товарами народного потребления и строительной техникой. "Поезд отправился со станции Ланьчжоу и проследует до станции "Душанбе-2" Таджикистана по маршруту "Китай – Киргизия – Узбекистан – Таджикистан, общая протяжённость маршрута превышает 3 500 километров, а транзитное время доставки груза составляет 18-20 дней", - отмечает минтранс. Благодаря поддержке АО "Узбекистонтемирйуллари" в логистическом секторе, на этом мультимодальном маршруте установлены тарифные льготы. "Проект послужил практическим шагом в реализации соглашений об углублении регионального сотрудничества и развитии связей, заключенных в Душанбе на встрече глав государств Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2025 году", - отметили в пресс-службе.

