23.02.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение
Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение
Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение - 23.02.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение
Первый пилотный контейнерный поезд по маршруту "Китай – Таджикистан" отправился со станции Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР), сообщает пресс-центр министерства... | 23.02.2026, ПРАЙМ
ДУШНАБЕ, 23 фев – ПРАЙМ. Первый пилотный контейнерный поезд по маршруту "Китай – Таджикистан" отправился со станции Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР), сообщает пресс-центр министерства транспорта Таджикистана. "Совместное предприятие "UTK International Logistics Co. Ltd", созданное в КНР при участии АО "Узтемирйулконтейнер", успешно отправило первый пилотный контейнерный поезд из Китая в Таджикистан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, состав поезда включает восемь контейнеров, гружённых товарами народного потребления и строительной техникой. "Поезд отправился со станции Ланьчжоу и проследует до станции "Душанбе-2" Таджикистана по маршруту "Китай – Киргизия – Узбекистан – Таджикистан, общая протяжённость маршрута превышает 3 500 километров, а транзитное время доставки груза составляет 18-20 дней", - отмечает минтранс. Благодаря поддержке АО "Узбекистонтемирйуллари" в логистическом секторе, на этом мультимодальном маршруте установлены тарифные льготы. "Проект послужил практическим шагом в реализации соглашений об углублении регионального сотрудничества и развитии связей, заключенных в Душанбе на встрече глав государств Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2025 году", - отметили в пресс-службе.
23:01 23.02.2026
 
Таджикистан и Китай открыли железнодорожное контейнерное сообщение

Первый пилотный контейнерный поезд отправился из Китая в Таджикистан

© fotolia.com / lesobazaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / lesobaza
ДУШНАБЕ, 23 фев – ПРАЙМ. Первый пилотный контейнерный поезд по маршруту "Китай – Таджикистан" отправился со станции Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР), сообщает пресс-центр министерства транспорта Таджикистана.
"Совместное предприятие "UTK International Logistics Co. Ltd", созданное в КНР при участии АО "Узтемирйулконтейнер", успешно отправило первый пилотный контейнерный поезд из Китая в Таджикистан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, состав поезда включает восемь контейнеров, гружённых товарами народного потребления и строительной техникой.
"Поезд отправился со станции Ланьчжоу и проследует до станции "Душанбе-2" Таджикистана по маршруту "Китай – КиргизияУзбекистан – Таджикистан, общая протяжённость маршрута превышает 3 500 километров, а транзитное время доставки груза составляет 18-20 дней", - отмечает минтранс.
Благодаря поддержке АО "Узбекистонтемирйуллари" в логистическом секторе, на этом мультимодальном маршруте установлены тарифные льготы.
"Проект послужил практическим шагом в реализации соглашений об углублении регионального сотрудничества и развитии связей, заключенных в Душанбе на встрече глав государств Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2025 году", - отметили в пресс-службе.
В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок в Иран
24 ноября 2025, 08:15
 
БизнесТАДЖИКИСТАНКИТАЙ
 
 
