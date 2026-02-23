https://1prime.ru/20260223/postavki-867754003.html

"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии

2026-02-23T23:49+0300

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине, но получила письмо о пересмотре условий оплаты. Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены. "Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором - компанией SEPS - в "Укрэнерго" пока не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". При этом в компании отметили, что получили в понедельник письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи. "Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки. О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется, согласно результатам проведенных аукционов", - отметили в Укрэнерго". В компании утверждают, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

