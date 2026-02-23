Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/postavki-867754003.html
"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии
"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T23:49+0300
2026-02-23T23:49+0300
энергетика
словакия
украина
роберт фицо
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_46ab842a3c7a839da10ec972778dabdb.jpg
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине, но получила письмо о пересмотре условий оплаты. Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены. "Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором - компанией SEPS - в "Укрэнерго" пока не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". При этом в компании отметили, что получили в понедельник письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи. "Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки. О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется, согласно результатам проведенных аукционов", - отметили в Укрэнерго". В компании утверждают, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750438.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7fc4fdd80c41e12c8da32f008d5cd9dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, украина, роберт фицо, укрэнерго
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Роберт Фицо, Укрэнерго
23:49 23.02.2026
 
"Укрэнерго" не получала документов о прекращении поставок от Словакии

"Укрэнерго" не получала уведомлений о прекращении поставок электричества от Словакии

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине, но получила письмо о пересмотре условий оплаты.
Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
"Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором - компанией SEPS - в "Укрэнерго" пока не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
При этом в компании отметили, что получили в понедельник письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи.
"Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки. О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется, согласно результатам проведенных аукционов", - отметили в Укрэнерго".
В компании утверждают, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о "Дружбе", заявил Сийярто
Вчера, 21:22
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯУКРАИНАРоберт ФицоУкрэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала