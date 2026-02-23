Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году - 23.02.2026
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году - 23.02.2026, ПРАЙМ
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году
Узбекистан в 2025 году увеличил экспорт телевизоров в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 309,2 тысячи единиц, главным импортером оставалась Россия, куда... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T16:56+0300
2026-02-23T16:56+0300
ТАШКЕНТ, 23 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2025 году увеличил экспорт телевизоров в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 309,2 тысячи единиц, главным импортером оставалась Россия, куда было поставлено 189,1 тысячи единиц, сообщает национальный комитет по статистике страны. "В 2025 году Узбекистан экспортировал в 17 зарубежных стран 309 169 телевизоров на сумму 45,7 миллиона долларов. Объем экспорта увеличился почти на 115,3 тысячи единиц, или на 59,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанских телевизоров первое место занимает Россия – 189,1 тысячи единиц, или 61% всех поставок из республики. Динамика поставок не приводится. В тройку основных покупателей узбекистанских телевизоров также вошли Азербайджан (56,9 тысячи единиц) и Турция (18,7 тысячи). С 2022 года российские ритейлеры заменяли товары ушедших с отечественного рынка брендов аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, вырос спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel. Ассоциация "Узэлтехпром" ранее сообщала, что предприятия электротехнической промышленности Узбекистана договорились о поставках своей продукции с крупнейшей российской торговой сетью электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо". По данным ассоциации, производители бытовой техники в республике также планировали увеличить продажи своей продукции в РФ через Wildberries.
16:56 23.02.2026
 
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2025 году увеличил экспорт телевизоров в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 309,2 тысячи единиц, главным импортером оставалась Россия, куда было поставлено 189,1 тысячи единиц, сообщает национальный комитет по статистике страны.
"В 2025 году Узбекистан экспортировал в 17 зарубежных стран 309 169 телевизоров на сумму 45,7 миллиона долларов. Объем экспорта увеличился почти на 115,3 тысячи единиц, или на 59,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанских телевизоров первое место занимает Россия – 189,1 тысячи единиц, или 61% всех поставок из республики. Динамика поставок не приводится.
В тройку основных покупателей узбекистанских телевизоров также вошли Азербайджан (56,9 тысячи единиц) и Турция (18,7 тысячи).
С 2022 года российские ритейлеры заменяли товары ушедших с отечественного рынка брендов аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, вырос спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel.
Ассоциация "Узэлтехпром" ранее сообщала, что предприятия электротехнической промышленности Узбекистана договорились о поставках своей продукции с крупнейшей российской торговой сетью электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо". По данным ассоциации, производители бытовой техники в республике также планировали увеличить продажи своей продукции в РФ через Wildberries.
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
