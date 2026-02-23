Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обычные неудачники": в США резко высказались о новых санкциях для России
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Обычные неудачники": в США резко высказались о новых санкциях для России
2026-02-23T05:51+0300
2026-02-23T05:51+0300
05:51 23.02.2026
 
"Обычные неудачники": в США резко высказались о новых санкциях для России

Аналитик Мартьянов: новые санкции против России свидетельствуют о бессилии Запада

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пентагон объявил о значительном сокращении поддержки Украины, осознав, что Запад потерпел поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"На Украине Запад столкнулся с тем, кто умеет драться. И это стало шоком, поскольку их вооруженные силы фактически демилитаризованы. Пентагон просто объявил, что мы сократили помощь Украине в 40 раз. <…> Теперь они получают сущие копейки!" — рассказал эксперт.
Военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Она уничтожена": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 06:54
Он также объяснил, что именно это послужило поводом для новых ограничительных мер против Москвы.
"Зато против России ввели новые санкции. В принципе, этим и занимаются неудачники. Если вы больше ничего не можете сделать и потерпели военное поражение, вы просто пытаетесь плюнуть во врага, осыпаете его оскорблениями или чем-то подобным. Вот в чем дело", — подытожил Мартьянов.
Москва не раз подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только удлинят конфликт. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда готова дать ответ на любые стратегические угрозы, не только словами, но и конкретными военными действиями.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе рассказали о дате ухода Зеленского
05:43
 
