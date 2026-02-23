https://1prime.ru/20260223/sanktsii-867730768.html
"Обычные неудачники": в США резко высказались о новых санкциях для России
"Обычные неудачники": в США резко высказались о новых санкциях для России
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пентагон объявил о значительном сокращении поддержки Украины, осознав, что Запад потерпел поражение в противостоянии с Россией. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале."На Украине Запад столкнулся с тем, кто умеет драться. И это стало шоком, поскольку их вооруженные силы фактически демилитаризованы. Пентагон просто объявил, что мы сократили помощь Украине в 40 раз. <…> Теперь они получают сущие копейки!" — рассказал эксперт.Он также объяснил, что именно это послужило поводом для новых ограничительных мер против Москвы."Зато против России ввели новые санкции. В принципе, этим и занимаются неудачники. Если вы больше ничего не можете сделать и потерпели военное поражение, вы просто пытаетесь плюнуть во врага, осыпаете его оскорблениями или чем-то подобным. Вот в чем дело", — подытожил Мартьянов.Москва не раз подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только удлинят конфликт. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда готова дать ответ на любые стратегические угрозы, не только словами, но и конкретными военными действиями.
