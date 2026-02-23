Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы" - 23.02.2026
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Прекращение поставок российской нефти по "Дружбе" стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза. "Выяснился шокирующий факт, что Украина действительно сговаривается с Брюсселем, действительно сговаривается с Европейской комиссией во главе с (Урсулой) фон дер Ляйен в плане блокирования поставок (российской - ред.) нефти (по "Дружбе" - ред.). Это было окончательно раскрыто и доказано сегодня", - сказал венгерским журналистам Сийярто, трансляцию слов которого вел телеканал М1.
17:20 23.02.2026
 
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"

Петер Сийярто
Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Прекращение поставок российской нефти по "Дружбе" стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза.
"Выяснился шокирующий факт, что Украина действительно сговаривается с Брюсселем, действительно сговаривается с Европейской комиссией во главе с (Урсулой) фон дер Ляйен в плане блокирования поставок (российской - ред.) нефти (по "Дружбе" - ред.). Это было окончательно раскрыто и доказано сегодня", - сказал венгерским журналистам Сийярто, трансляцию слов которого вел телеканал М1.
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто
