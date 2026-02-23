Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто - 23.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750018.html
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто - 23.02.2026, ПРАЙМ
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто
Санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T20:53+0300
2026-02-23T20:53+0300
энергетика
нефть
россия
венгрия
словакия
хорватия
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. "Ситуация там предельно ясна. Европейские санкционные правила гласят следующее: Венгрия и Словакия освобождены от нефтяных санкций, а это значит, что Венгрия и Словакия могут покупать российскую нефть по нефтепроводу. Если трубопроводная транспортировка на некоторое время станет невозможной, то эти две страны имеют право покупать российскую нефть морским путем", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1. По его словам, хорватская сторона "ссылается на американские санкции", но ситуация такова, что покупать российскую нефть можно, компании и экономические субъекты, находящиеся под американскими санкциями, "в этом не участвуют". "Картина совершенно ясна: Венгрия и Словакия могут покупать и российскую, и нероссийскую нефть морским путем через Хорватию, но ничто не препятствует покупке российской нефти", - подчеркнул он. Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
нефть, россия, венгрия, словакия, хорватия, петер сийярто, ес
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ХОРВАТИЯ, Петер Сийярто, ЕС
20:53 23.02.2026
 
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто

Сийярто: санкции ЕС не мешают Венгрии российскую нефть морем через Хорватию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Ситуация там предельно ясна. Европейские санкционные правила гласят следующее: Венгрия и Словакия освобождены от нефтяных санкций, а это значит, что Венгрия и Словакия могут покупать российскую нефть по нефтепроводу. Если трубопроводная транспортировка на некоторое время станет невозможной, то эти две страны имеют право покупать российскую нефть морским путем", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, хорватская сторона "ссылается на американские санкции", но ситуация такова, что покупать российскую нефть можно, компании и экономические субъекты, находящиеся под американскими санкциями, "в этом не участвуют".
"Картина совершенно ясна: Венгрия и Словакия могут покупать и российскую, и нероссийскую нефть морским путем через Хорватию, но ничто не препятствует покупке российской нефти", - подчеркнул он.
Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо
19:47
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯВЕНГРИЯСЛОВАКИЯХОРВАТИЯПетер СийяртоЕС
 
 
