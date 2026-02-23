Интерес Chevron к "Западной Курне-2" отражает веру в Ирак, заявили в США
Баррак: интерес Chevron к "Западной Курне-2" отражает веру в потенциал Ирака
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ДОХА, 23 фев - ПРАЙМ. Интерес американской нефтяной компании Chevron к крупнейшему в Ираке месторождению "Западная Курна-2" говорит об уверенности в потенциале Ирака, заявил спецпосланник США Том Баррак.
"Сегодняшний день знаменует собой важную веху для народа Ирака и для одной из ведущих американских энергетических компаний Chevron... Приверженность Chevron разработке месторождения, на которое приходится почти 12% добычи нефти в Ираке, демонстрирует уверенность в стабильности и потенциале Ирака", - написал он в социальной сети Х.
Он указал, что американские инвестиции в Ирак означают новые возможности для роста - создание рабочих мест, повышение экономической устойчивости и продвижение будущего взаимного процветания.
Ранее пресс-служба иракского премьера сообщила, что нефтяная компания Ирака Basra Oil Company и Chevron подписали предварительное соглашение о передаче управления месторождением "Западная Курна-2", оператором которого выступала российская компания "Лукойл", но на время переговоров об окончательных условиях контракта управлять месторождением будет Basra Oil.
Месторождение "Западная Курна-2" расположено в провинции Басра и является одним из крупнейших нефтяных месторождений в Ираке и мире. Масштабная разработка и добыча начались там в 2014 году. Российская компания "Лукойл" отвечала за разработку месторождения с 2008 года, но из-за введенных в прошлом году США санкций против "Лукойла" и его дочерних компаний решила отказаться от этого контракта.