https://1prime.ru/20260223/ukraina-867728436.html
"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине
"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине
В ходе украинского конфликта к сегодняшнему дню уже погибли тысячи натовских военных, об этом в эфире YouTube-канала сообщилэкс-советник главы Минобороны США... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T00:58+0300
2026-02-23T00:58+0300
2026-02-23T00:59+0300
спецоперация на украине
украина
нато
всу
сша
польша
дуглас макгрегор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В ходе украинского конфликта к сегодняшнему дню уже погибли тысячи натовских военных, об этом в эфире YouTube-канала сообщилэкс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже были убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи", — заявил аналитик.По его убеждению, Россия завершит украинский конфликт на своих условиях."Я думаю, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперед и завершить этот конфликт на своих условиях", — добавил аналитик.Согласно данным Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Потери украинской армии на всех фронтах составили 1300 человек.
https://1prime.ru/20260210/kiev-867352797.html
украина
сша
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, всу, сша, польша, дуглас макгрегор
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ВСУ, США, ПОЛЬША, Дуглас Макгрегор
"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине
Аналитик Макгрегор: на Украине погибли тысячи военнослужащих НАТО
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ.
В ходе украинского конфликта к сегодняшнему дню уже погибли тысячи натовских военных, об этом в эфире YouTube-канала
сообщилэкс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже были убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи", — заявил аналитик.
По его убеждению, Россия завершит украинский конфликт на своих условиях.
"Я думаю, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперед и завершить этот конфликт на своих условиях", — добавил аналитик.
Согласно данным Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Потери украинской армии на всех фронтах составили 1300 человек.
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева