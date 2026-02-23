https://1prime.ru/20260223/ukraina-867728436.html

"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине

спецоперация на украине

украина

нато

всу

сша

польша

дуглас макгрегор

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В ходе украинского конфликта к сегодняшнему дню уже погибли тысячи натовских военных, об этом в эфире YouTube-канала сообщилэкс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже были убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи", — заявил аналитик.По его убеждению, Россия завершит украинский конфликт на своих условиях."Я думаю, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперед и завершить этот конфликт на своих условиях", — добавил аналитик.Согласно данным Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Потери украинской армии на всех фронтах составили 1300 человек.

