Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины
2026-02-23T04:31+0300
2026-02-23T04:32+0300
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. &lt;…&gt; Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — заявил он.Уилкерсон считает, что непродуманная политика лидеров Запада уже привела к существенному ущербу для их государств и чревата новыми проблемами в будущем."Запад в своих отношениях с Россией оказывается в большом числе тупиков, которые грозят для него катастрофическими последствиями, и трудно поверить, что он действует в рамках какой-либо внятной стратегии", — отметил эксперт.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военные нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех фронтах составили 1300 военных.
04:31 23.02.2026 (обновлено: 04:32 23.02.2026)
 
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины

Полковник Уилкерсон: после разгрома Украины ЕС и НАТО утратят к ней интерес

