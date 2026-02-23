https://1prime.ru/20260223/ukraina-867729659.html
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины
По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T04:31+0300
2026-02-23T04:31+0300
2026-02-23T04:32+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
нато
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — заявил он.Уилкерсон считает, что непродуманная политика лидеров Запада уже привела к существенному ущербу для их государств и чревата новыми проблемами в будущем."Запад в своих отношениях с Россией оказывается в большом числе тупиков, которые грозят для него катастрофическими последствиями, и трудно поверить, что он действует в рамках какой-либо внятной стратегии", — отметил эксперт.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военные нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех фронтах составили 1300 военных.
https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, запад, нато, всу, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, НАТО, ВСУ, ЕС
"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины
Полковник Уилкерсон: после разгрома Украины ЕС и НАТО утратят к ней интерес
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ.
По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — заявил он.
Уилкерсон считает, что непродуманная политика лидеров Запада уже привела к существенному ущербу для их государств и чревата новыми проблемами в будущем.
"Запад в своих отношениях с Россией оказывается в большом числе тупиков, которые грозят для него катастрофическими последствиями, и трудно поверить, что он действует в рамках какой-либо внятной стратегии", — отметил эксперт.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военные нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех фронтах составили 1300 военных.
"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе