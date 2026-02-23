https://1prime.ru/20260223/ukraina-867729659.html

"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины

"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Прорвать оборону". В США раскрыли возможные действия союзников Украины

По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T04:31+0300

2026-02-23T04:31+0300

2026-02-23T04:32+0300

спецоперация на украине

украина

сша

запад

нато

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. По окончании конфликта Европейский союз и НАТО могут отвернуться от Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — заявил он.Уилкерсон считает, что непродуманная политика лидеров Запада уже привела к существенному ущербу для их государств и чревата новыми проблемами в будущем."Запад в своих отношениях с Россией оказывается в большом числе тупиков, которые грозят для него катастрофическими последствиями, и трудно поверить, что он действует в рамках какой-либо внятной стратегии", — отметил эксперт.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военные нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех фронтах составили 1300 военных.

https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, запад, нато, всу, ес