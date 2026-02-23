https://1prime.ru/20260223/ukraina-867730377.html

"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление

"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление

Государствам Запада следует учитывать обоснованные требования России в украинском конфликте, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил Гленн Дизен, профессор... | 23.02.2026, ПРАЙМ

спецоперация на украине

нато

украина

мировая экономика

общество

москва

запад

мид рф

оон

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Государствам Запада следует учитывать обоснованные требования России в украинском конфликте, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выступая в Совете Безопасности ООН."Страны НАТО перешли самую красную линию, втянув Украину в орбиту НАТО и превратив ее в прифронтовое государство против России. <…> Даже сейчас, когда Украина находится на грани катастрофы, и мы можем оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности", — рассказал ученый.Он подчеркнул, что западные державы продолжают курс, который может привести к уничтожению Украины и их собственному поражению."Я более 20 лет предупреждал о войне, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что она может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. <…> В таком сценарии мы все проиграем", — признал Дизен.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе. Министерство иностранных дел России подчеркивало готовность к диалогу с НАТО на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от милитаризации региона.

украина

москва

запад

2026

Новости

