"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление
Профессор Дизен в ООН: необходимо учесть законные интересы России на Украине
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Государствам Запада следует учитывать обоснованные требования России в украинском конфликте, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выступая в Совете Безопасности ООН.
"Страны НАТО перешли самую красную линию, втянув Украину в орбиту НАТО и превратив ее в прифронтовое государство против России. <…> Даже сейчас, когда Украина находится на грани катастрофы, и мы можем оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности", — рассказал ученый.
Он подчеркнул, что западные державы продолжают курс, который может привести к уничтожению Украины и их собственному поражению.
"Я более 20 лет предупреждал о войне, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что она может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. <…> В таком сценарии мы все проиграем", — признал Дизен.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе. Министерство иностранных дел России подчеркивало готовность к диалогу с НАТО на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от милитаризации региона.