"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Государств Запада ненавидят Россию из-за того, что она разрушает их грабительские планы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский был и остается марионеткой в руках кучки европейских олигархов <…> и служит их интересам, в основном экономическим. Ведь Украина до конфликта в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. А Запад пускает слюни при виде возможности <…> наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимает, этому помешали. <…> Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию", — заявил эксперт.По его мнению, Россия действует великодушно, оставляя Украине шансы сохранить значительную часть своей территории."Русские участвуют в переговорах в надежде, что украинцы одумаются и поймут, что если продолжат в том же духе, то потеряют еще больше территорий. <…> Но у Генштаба есть план, и они действуют по плану. <…> Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: "Боже мой, во что мы вязались?" Надо это прекращать", — пояснил Джонсон.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех участках фронта составили 1300 военных.
