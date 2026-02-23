Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867731560.html
"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала
"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала
Государств Запада ненавидят Россию из-за того, что она разрушает их грабительские планы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T06:39+0300
2026-02-23T06:40+0300
спецоперация на украине
украина
запад
всу
цру
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Государств Запада ненавидят Россию из-за того, что она разрушает их грабительские планы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский был и остается марионеткой в руках кучки европейских олигархов &lt;…&gt; и служит их интересам, в основном экономическим. Ведь Украина до конфликта в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. А Запад пускает слюни при виде возможности &lt;…&gt; наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимает, этому помешали. &lt;…&gt; Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию", — заявил эксперт.По его мнению, Россия действует великодушно, оставляя Украине шансы сохранить значительную часть своей территории."Русские участвуют в переговорах в надежде, что украинцы одумаются и поймут, что если продолжат в том же духе, то потеряют еще больше территорий. &lt;…&gt; Но у Генштаба есть план, и они действуют по плану. &lt;…&gt; Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: "Боже мой, во что мы вязались?" Надо это прекращать", — пояснил Джонсон.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех участках фронта составили 1300 военных.
https://1prime.ru/20260215/svo-867489454.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, всу, цру, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, ЦРУ, РОССИЯ
06:39 23.02.2026 (обновлено: 06:40 23.02.2026)
 
"Отсюда злоба в адрес Путина". В США раскрыли, какие планы Россия сорвала

Аналитик Джонсон: Россия разрушила планы Запада по разграблению Украины

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Государств Запада ненавидят Россию из-за того, что она разрушает их грабительские планы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Зеленский был и остается марионеткой в руках кучки европейских олигархов <…> и служит их интересам, в основном экономическим. Ведь Украина до конфликта в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. А Запад пускает слюни при виде возможности <…> наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимает, этому помешали. <…> Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию", — заявил эксперт.
По его мнению, Россия действует великодушно, оставляя Украине шансы сохранить значительную часть своей территории.
"Русские участвуют в переговорах в надежде, что украинцы одумаются и поймут, что если продолжат в том же духе, то потеряют еще больше территорий. <…> Но у Генштаба есть план, и они действуют по плану. <…> Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: "Боже мой, во что мы вязались?" Надо это прекращать", — пояснил Джонсон.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ. Потери украинских вооруженных сил на всех участках фронта составили 1300 военных.
#Показательный пуск ракеты из комплекса Точка-У на полигоне Луга в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине
15 февраля, 07:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДВСУЦРУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала