Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867731840.html
"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине
"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине
Западные страны, ответственные за эскалацию ситуации на Украине, демонстрируют глупость, избегая прямых переговоров с Россией, заявил бывший член Национального... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T07:07+0300
2026-02-23T07:07+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
общество
мировая экономика
запад
швейцария
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Западные страны, ответственные за эскалацию ситуации на Украине, демонстрируют глупость, избегая прямых переговоров с Россией, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале швейцарского издания Die Weltwoche."Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Зачем нужно было тыкать ему в глаз раскаленным железным прутом? &lt;…&gt; Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость", — отметил он.Кеппель также предложил Западу вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, вместо того чтобы поддерживать украинскую пропаганду."Может быть, стоит поговорить русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?" — добавил Кеппель.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы препятствуют усилиям по приведению украинского разрешения в мирное русло.Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к возобновлению отношений с европейскими государствами. Однако новые взаимодействия, подчеркнул он, должны быть основаны на уважении национальных интересов и учете законных озабоченностей в области безопасности.
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867730377.html
https://1prime.ru/20260217/zapad-867552287.html
украина
запад
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, украина, общество , мировая экономика, запад, швейцария, владимир путин
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин
07:07 23.02.2026
 
"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине

Политик Кеппель: политика Запада в отношении Украины была полнейшей нелепостью

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Западные страны, ответственные за эскалацию ситуации на Украине, демонстрируют глупость, избегая прямых переговоров с Россией, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале швейцарского издания Die Weltwoche.
"Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Зачем нужно было тыкать ему в глаз раскаленным железным прутом? <…> Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость", — отметил он.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление
05:46
Кеппель также предложил Западу вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, вместо того чтобы поддерживать украинскую пропаганду.
"Может быть, стоит поговорить русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?" — добавил Кеппель.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы препятствуют усилиям по приведению украинского разрешения в мирное русло.
Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к возобновлению отношений с европейскими государствами. Однако новые взаимодействия, подчеркнул он, должны быть основаны на уважении национальных интересов и учете законных озабоченностей в области безопасности.
Кремль, Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
"Истощить Россию": дипломат выступил с неожиданным обращением к Западу
17 февраля, 05:49
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНАОбществоМировая экономикаЗАПАДШВЕЙЦАРИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала