"Полнейшая глупость": на Западе высказались об итогах конфликта на Украине

2026-02-23T07:07+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

общество

мировая экономика

запад

швейцария

владимир путин

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Западные страны, ответственные за эскалацию ситуации на Украине, демонстрируют глупость, избегая прямых переговоров с Россией, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале швейцарского издания Die Weltwoche."Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Зачем нужно было тыкать ему в глаз раскаленным железным прутом? <…> Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость", — отметил он.Кеппель также предложил Западу вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, вместо того чтобы поддерживать украинскую пропаганду."Может быть, стоит поговорить русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?" — добавил Кеппель.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы препятствуют усилиям по приведению украинского разрешения в мирное русло.Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к возобновлению отношений с европейскими государствами. Однако новые взаимодействия, подчеркнул он, должны быть основаны на уважении национальных интересов и учете законных озабоченностей в области безопасности.

украина

запад

швейцария

2026

