https://1prime.ru/20260223/villa-867741168.html

Киргизия судится за виллу, купленную сыном Бакиева у Березовского

Киргизия судится за виллу, купленную сыном Бакиева у Березовского - 23.02.2026, ПРАЙМ

Киргизия судится за виллу, купленную сыном Бакиева у Березовского

Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым у олигарха Бориса Березовского, сообщил президент... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T13:38+0300

2026-02-23T13:38+0300

2026-02-23T13:38+0300

мировая экономика

общество

киргизия

франция

москва

садыр жапаров

русгидро

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

БИШКЕК, 23 фев - ПРАЙМ. Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым у олигарха Бориса Березовского, сообщил президент республики Садыр Жапаров. "На юго-востоке Франции есть вилла "Замок-Шато", купленная Максимом Бакиевым у Березовского… По этому делу с 2023 года наше министерство юстиции ведет судебные разбирательства. Но сразу предупрежу, судебные процессы не заканчиваются завтра, они тянутся годами. Кроме того, еще неизвестно, будет ли это здание в будущем передано в пользу Кыргызстана или нет. Все в руках Божьих, посмотрим, время покажет", - заявил лидер страны в интервью госагентству "Кабар". По словам Жапарова, информацию об этой вилле киргизской стороне предоставил бывший партнер Максима Бакиева Алексей Ширшов. "Еще одной полезной информацией с его стороны стало указание на то, что компания "Элкат" принадлежала Максиму Бакиеву. Она полностью перешла государству. Теперь она на 100 процентов государственная. Ее стоимость предварительно оценивают примерно в 6 миллиардов сомов (68,5 миллиона долларов - ред.)", - уточнил президент. Глава государства отметил, что также вышеупомянутый предприниматель Ширшов участвует в переговорах в Москве касательно долга Киргизии перед "РусГидро". "По Верхне-Нарынским ГЭС у нас образовался долг перед "РусГидро" в размере 37 миллионов долларов, а с процентами на сегодняшний день он составляет более 51 миллиона долларов. Проценты по этому долгу растут день ото дня. Международный суд вынес решение, что проценты начисляются именно так. Я отправил делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым (вице-премьером, - ред.) в Москву с поручением: "Поезжайте и обсудите пути избавления от этого долга". Там он (Ширшов, - ред.) позвонил Данияру Амангельдиеву и присоединился к переговорам, сказав, что поделится полезной для Кыргызстана информацией по "РусГидро". Так как раньше он работал с ними. У него, оказывается, много информации. Насколько его информация будет полезной, покажет время", - рассказал лидер страны. Президент подчеркнул, что нынешняя власть Киргизии не позволит Ширшову, как раньше, "оседлать" какое-нибудь министерство и управлять им. "Если будет полезен государству - будем использовать, если нет - скажем: "живи спокойно". Короче, не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто пытается манипулировать, используя тему Ширшова", - подытожил Жапаров.

https://1prime.ru/20260221/sud--867693820.html

https://1prime.ru/20260220/sud--867673889.html

киргизия

франция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киргизия, франция, москва, садыр жапаров, русгидро