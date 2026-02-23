https://1prime.ru/20260223/villa-867741168.html
Киргизия судится за виллу, купленную сыном Бакиева у Березовского
Киргизия судится за виллу, купленную сыном Бакиева у Березовского
2026-02-23T13:38+0300
БИШКЕК, 23 фев - ПРАЙМ. Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым у олигарха Бориса Березовского, сообщил президент республики Садыр Жапаров. "На юго-востоке Франции есть вилла "Замок-Шато", купленная Максимом Бакиевым у Березовского… По этому делу с 2023 года наше министерство юстиции ведет судебные разбирательства. Но сразу предупрежу, судебные процессы не заканчиваются завтра, они тянутся годами. Кроме того, еще неизвестно, будет ли это здание в будущем передано в пользу Кыргызстана или нет. Все в руках Божьих, посмотрим, время покажет", - заявил лидер страны в интервью госагентству "Кабар". По словам Жапарова, информацию об этой вилле киргизской стороне предоставил бывший партнер Максима Бакиева Алексей Ширшов. "Еще одной полезной информацией с его стороны стало указание на то, что компания "Элкат" принадлежала Максиму Бакиеву. Она полностью перешла государству. Теперь она на 100 процентов государственная. Ее стоимость предварительно оценивают примерно в 6 миллиардов сомов (68,5 миллиона долларов - ред.)", - уточнил президент. Глава государства отметил, что также вышеупомянутый предприниматель Ширшов участвует в переговорах в Москве касательно долга Киргизии перед "РусГидро". "По Верхне-Нарынским ГЭС у нас образовался долг перед "РусГидро" в размере 37 миллионов долларов, а с процентами на сегодняшний день он составляет более 51 миллиона долларов. Проценты по этому долгу растут день ото дня. Международный суд вынес решение, что проценты начисляются именно так. Я отправил делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым (вице-премьером, - ред.) в Москву с поручением: "Поезжайте и обсудите пути избавления от этого долга". Там он (Ширшов, - ред.) позвонил Данияру Амангельдиеву и присоединился к переговорам, сказав, что поделится полезной для Кыргызстана информацией по "РусГидро". Так как раньше он работал с ними. У него, оказывается, много информации. Насколько его информация будет полезной, покажет время", - рассказал лидер страны. Президент подчеркнул, что нынешняя власть Киргизии не позволит Ширшову, как раньше, "оседлать" какое-нибудь министерство и управлять им. "Если будет полезен государству - будем использовать, если нет - скажем: "живи спокойно". Короче, не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто пытается манипулировать, используя тему Ширшова", - подытожил Жапаров.
"На юго-востоке Франции
есть вилла "Замок-Шато", купленная Максимом Бакиевым у Березовского… По этому делу с 2023 года наше министерство юстиции ведет судебные разбирательства. Но сразу предупрежу, судебные процессы не заканчиваются завтра, они тянутся годами. Кроме того, еще неизвестно, будет ли это здание в будущем передано в пользу Кыргызстана или нет. Все в руках Божьих, посмотрим, время покажет", - заявил лидер страны в интервью
госагентству "Кабар".
По словам Жапарова, информацию об этой вилле киргизской стороне предоставил бывший партнер Максима Бакиева Алексей Ширшов.
"Еще одной полезной информацией с его стороны стало указание на то, что компания "Элкат" принадлежала Максиму Бакиеву. Она полностью перешла государству. Теперь она на 100 процентов государственная. Ее стоимость предварительно оценивают примерно в 6 миллиардов сомов (68,5 миллиона долларов - ред.)", - уточнил президент.
Глава государства отметил, что также вышеупомянутый предприниматель Ширшов участвует в переговорах в Москве
касательно долга Киргизии
перед "РусГидро
".
"По Верхне-Нарынским ГЭС у нас образовался долг перед "РусГидро" в размере 37 миллионов долларов, а с процентами на сегодняшний день он составляет более 51 миллиона долларов. Проценты по этому долгу растут день ото дня. Международный суд вынес решение, что проценты начисляются именно так. Я отправил делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым (вице-премьером, - ред.) в Москву с поручением: "Поезжайте и обсудите пути избавления от этого долга". Там он (Ширшов, - ред.) позвонил Данияру Амангельдиеву и присоединился к переговорам, сказав, что поделится полезной для Кыргызстана информацией по "РусГидро". Так как раньше он работал с ними. У него, оказывается, много информации. Насколько его информация будет полезной, покажет время", - рассказал лидер страны.
Президент подчеркнул, что нынешняя власть Киргизии не позволит Ширшову, как раньше, "оседлать" какое-нибудь министерство и управлять им. "Если будет полезен государству - будем использовать, если нет - скажем: "живи спокойно". Короче, не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто пытается манипулировать, используя тему Ширшова", - подытожил Жапаров
.
