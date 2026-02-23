https://1prime.ru/20260223/vladivostok-867728947.html

Во Владивостоке три рейса совершили незапланированные посадки

2026-02-23T02:55+0300

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев – ПРАЙМ. Три рейса совершили незапланированные посадки на аэродром во Владивостоке из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня (23 февраля – ред.) в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения два воздушных судна, выполнявших рейсы из Королевства Таиланд в Хабаровск а/к "Аэрофлот", а также следовавший из Екатеринбурга а/к "Уральские авиалинии" совершили незапланированные посадки на аэродром Владивосток", – говорится в сообщении. Также сообщается, что ожидается прибытие во Владивосток рейса, следовавшего в Хабаровск из Омска, кроме того, задержан вылет рейса из Владивостока в Хабаровск, запланированного на 8.00 (1.00 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что вылеты запланированы на 23 февраля по мере улучшения погодных условий.

2026

