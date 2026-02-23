https://1prime.ru/20260223/zapad-867730521.html
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас
Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T05:49+0300
2026-02-23T05:49+0300
2026-02-23T05:49+0300
спецоперация на украине
ес
урсула фон дер ляйен
украина
мировая экономика
запад
европа
кая каллас
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner Zeitung."Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. <…> Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?" — задается вопросом автор статьи.Автор подчеркивает, что огромные затраты Запада на вооружение для Украины доказывают его попадание в стратегическую ловушку."За четыре года войны "коалиция желающих" вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. <…> Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию", — отмечается в публикации.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы препятствуют мирным попыткам решить украинский кризис.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только усугубят конфликт. Кремль подчеркивал, что такие шаги не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия.
https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867730097.html
https://1prime.ru/20260217/zapad-867552287.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c28ccb721071f113add8520f6afea828.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, урсула фон дер ляйен, украина, мировая экономика, запад, европа, кая каллас, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, Мировая экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, Кая Каллас, Дмитрий Песков
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас
Berliner Zeitung: западные лидеры затянуты в ловушку из-за украинского кризиса