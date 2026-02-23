https://1prime.ru/20260223/zapad-867730521.html

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner Zeitung."Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. <…> Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?" — задается вопросом автор статьи.Автор подчеркивает, что огромные затраты Запада на вооружение для Украины доказывают его попадание в стратегическую ловушку."За четыре года войны "коалиция желающих" вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. <…> Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию", — отмечается в публикации.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы препятствуют мирным попыткам решить украинский кризис.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только усугубят конфликт. Кремль подчеркивал, что такие шаги не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия.

