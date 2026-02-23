Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260223/zapad-867730521.html
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас
Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T05:49+0300
2026-02-23T05:49+0300
спецоперация на украине
ес
урсула фон дер ляйен
украина
мировая экономика
запад
европа
кая каллас
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner Zeitung."Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. &lt;…&gt; Сегодня, когда война вернулась в Европу, &lt;…&gt; уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?" — задается вопросом автор статьи.Автор подчеркивает, что огромные затраты Запада на вооружение для Украины доказывают его попадание в стратегическую ловушку."За четыре года войны "коалиция желающих" вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. &lt;…&gt; Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию", — отмечается в публикации.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы препятствуют мирным попыткам решить украинский кризис.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только усугубят конфликт. Кремль подчеркивал, что такие шаги не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия.
украина
запад
европа
05:49 23.02.2026
 
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли ошибку фон дер Ляйен и Каллас

Berliner Zeitung: западные лидеры затянуты в ловушку из-за украинского кризиса

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине ослабил западные страны, и лидеры ЕС допустили ошибку, игнорируя возможность диалога с Россией, утверждает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. <…> Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?" — задается вопросом автор статьи.
Автор подчеркивает, что огромные затраты Запада на вооружение для Украины доказывают его попадание в стратегическую ловушку.
"За четыре года войны "коалиция желающих" вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. <…> Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию", — отмечается в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы препятствуют мирным попыткам решить украинский кризис.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию и только усугубят конфликт. Кремль подчеркивал, что такие шаги не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия.
 
Спецоперация на УкраинеЕСУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНАМировая экономикаЗАПАДЕВРОПАКая КалласДмитрий Песков
 
 
