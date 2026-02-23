https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867730097.html
"Все ближе": на Западе рассказали о дате ухода Зеленского
"Все ближе": на Западе рассказали о дате ухода Зеленского - 23.02.2026
"Все ближе": на Западе рассказали о дате ухода Зеленского
Желание Владимира Зеленского сохранить власть за счет продления конфликта может обернуться негативными последствиями для самой Украины, сообщает немецкая газета | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского сохранить власть за счет продления конфликта может обернуться негативными последствиями для самой Украины, сообщает немецкая газета Junge Welt."Владимир Зеленский готов бороться еще три года. Конечно, не сам — украинский народ возьмет это бремя за него. Но что он надеется от этого получить? Распад России за это время? И почему именно три года? Вероятно, его цель — пережить Дональда Трампа и найти более лояльную к конфликту на Украине администрацию США. Эти предположения, конечно, могут обернуться против него — например, если нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс сменит Трампа. Или если способность и готовность украинской армии к сопротивлению не продержатся еще три года", — указывается в материале.Автор отмечает, что угрозы личной безопасности для Зеленского усиливаются. Таким образом, конфликт стал последним средством обеспечения его выживания."Продление конфликта до следующих президентских выборов в США — стало личной стратегией выживания для главы киевского режима. Тем более что последствия расследований коррупции приближаются к нему все ближе", — добавляет он.Новые президентские выборы в Украине планировались на 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и мобилизации были отменены. Зеленский назвал выборы "несвоевременными". Его полномочия официально истекли 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что он остается легитимным лидером до следующего голосования.Трамп ранее предложил Зеленскому организовать выборы, утверждая, что конфликт используют для их отмены. Президент США также признал, что Москва занимает более сильные позиции на переговорах, и призвал Киев принять условия, поскольку Зеленский терпит поражение.
