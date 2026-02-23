https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867735137.html

Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе

Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе - 23.02.2026, ПРАЙМ

Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе

Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Он... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T09:13+0300

2026-02-23T09:13+0300

2026-02-23T09:13+0300

спецоперация на украине

европа

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу в войне. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина..." — говорится в публикации.Мема отметил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать Третью мировую войну.

https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html

https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин