Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе - 23.02.2026
Спецоперация на Украине
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. | 23.02.2026
2026-02-23T09:13+0300
2026-02-23T09:13+0300
спецоперация на украине
европа
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу в войне. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина..." — говорится в публикации.Мема отметил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать Третью мировую войну.
европа
европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
09:13 23.02.2026
 
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе

Мему поразили слова Зеленского о желании Путина развязать мировую войну

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу в войне. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина..." — говорится в публикации.
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
7 февраля, 12:52
Мема отметил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.

Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.

Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать Третью мировую войну.
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
31 января, 11:43
 
Спецоперация на Украине ЕВРОПА Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин
 
 
