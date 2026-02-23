Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
Мему поразили слова Зеленского о желании Путина развязать мировую войну
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о главе России Владимире Путине поразили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу в войне. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина..." — говорится в публикации.
Мема отметил, что глава киевского режима на данный момент лишь пытается выиграть время для перевооружения Европы.
Свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.
Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом году заявлял Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону и обвинял его в попытке развязать Третью мировую войну.
