Зеленский сделал громкое заявление о Трампе - 23.02.2026
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе - 23.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе
Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа, пишет BBC. | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа, пишет BBC.В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности."Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. &lt;…&gt; Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс", — ответил Зеленский.В статье отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру."Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно", — пишет издание.На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:50 23.02.2026 (обновлено: 12:49 23.02.2026)
 
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе

Зеленский усомнился в надежности Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа, пишет BBC.
В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
09:13
"Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. <…> Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс", — ответил Зеленский.
В статье отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру.
"Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно", — пишет издание.
На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
