Зеленский сделал громкое заявление о Трампе

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа, пишет BBC.В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности."Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. <…> Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс", — ответил Зеленский.В статье отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру."Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно", — пишет издание.На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа, пишет BBC.
В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности.
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
"Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. <…> Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс", — ответил Зеленский.
В статье отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру.
"Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно", — пишет издание.
На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта