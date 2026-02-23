Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе - 23.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе
Владимир Зеленский в очередной раз высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC. | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в очередной раз высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC.Журналист спросил главу киевского режима, считает ли тот разумным требование оставить Донбасс как условие для перемирия."Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций &lt;…&gt;", — утверждает Зеленский.Он добавил, что якобы переживает за живущих там людей, хотя они на референдуме высказались за воссоединение с Россией.Кроме того, по утверждению Зеленского, этот отход расколет украинское общество.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ДОНБАСС, ВСУ
16:07 23.02.2026
 
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в очередной раз высказался против вывода ВСУ из Донбасса. Об этом он сказал в интервью BBC.
Журналист спросил главу киевского режима, считает ли тот разумным требование оставить Донбасс как условие для перемирия.
"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций <…>", — утверждает Зеленский.

Он добавил, что якобы переживает за живущих там людей, хотя они на референдуме высказались за воссоединение с Россией.
Кроме того, по утверждению Зеленского, этот отход расколет украинское общество.

Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Спецоперация на Украине
 
 
