Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867745224.html
Решение России вызвало зависть Зеленского
Владимир Зеленский предложил ЕС оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T16:09+0300
2026-02-23T16:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил ЕС оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег."Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подчеркнул он.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС
16:09 23.02.2026
 
Решение России вызвало зависть Зеленского

Зеленский предложил ЕС оплатить Украине контрактную армию, как в России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил ЕС оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.

Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег.
"Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подчеркнул он.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
