https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867745224.html

Решение России вызвало зависть Зеленского

Решение России вызвало зависть Зеленского - 23.02.2026, ПРАЙМ

Решение России вызвало зависть Зеленского

Владимир Зеленский предложил ЕС оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T16:09+0300

2026-02-23T16:09+0300

2026-02-23T16:09+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил ЕС оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег."Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подчеркнул он.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html

https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867735137.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, ес