Автомобилистов предупредили о важных изменениях с 1 марта
2026-02-24T03:03+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. С 1 марта в России вступает в силу целый ряд изменений, которые затронут как автомобилистов, так и рынок в целом. Об этом рассказал агентству “Прайм” Юрий Чистов, генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH.По его словам, самое заметное изменение для всех, кто покупает или продает машину, — отмена обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Это снизит административные барьеры и ускорит процесс оформления.“Однако страхование останется необходимым условием для эксплуатации автомобиля, а введение повышенных штрафов создаст стимул соблюдать закон", — поясняет эксперт.Еще одно послабление касается бывших собственников. Раньше на снятие и постановку авто на учёт отводилось всего 10 дней. Если новый владелец не успевал, старый хозяин мог столкнуться с серьезными проблемами: запретом на регистрационные действия, эвакуацией машины на штрафстоянку и штрафами за нарушения нового водителя."Теперь ситуация кардинально изменится: теперь бывший собственник может спокойно подать заявление о снятии автомобиля с учета практически мгновенно, избежав штрафов за правонарушения нового владельца. Это существенно облегчает ситуацию, избавляя бывших хозяев от неприятных последствий", - уверяет Юрий Чистов.С 1 марта будущих водителей ждёт обновлённая программа подготовки. Минпросвещения утвердило изменения, которые делают обучение более гибким и современным.Основные изменения включают сокращение количества учебных программ с 62 до 47 позиций, возможность дистанционного изучения теории с обязательной фиксацией посещаемости и успеваемости. Также расширяются возможности для проведения практической части обучения — не только на автодромах, но и на территориях автотранспортных предприятий, автобусов и такси.Отдельная тема — новые требования к автомобилям такси. С 1 марта вступает в силу закон о локализации: машины должны не просто собираться в России, но и набирать определённое количество баллов за глубину локализации.Впрочем, массового исхода машин из такси, вопреки прошлогодним страхам, не ожидается. Ранее говорили, что десятки тысяч Kia, Skoda, Volkswagen и Toyota с пробегами, как у космических аппаратов, обвалят рынок. Этого, похоже, не случится.Но покупателям подержанных авто по-прежнему стоит быть начеку. Машины из такси на рынке попадаются, и нередко — со скрытым прошлым, если автомобиль использовался без лицензии."Покупателям надо бояться не машин из такси как таковых, а проблемных автомобилей. Перед покупкой обязательно смотрите диагностические отчеты. Ведущие компании, работающие на рынке пробега, предоставляют покупателям материалы собственных проверок технического состояния товара", — резюмирует Чистов.
