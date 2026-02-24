Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3 - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/avto-867776204.html
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3 - 24.02.2026, ПРАЙМ
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3
Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T15:48+0300
2026-02-24T15:48+0300
бизнес
россия
gac
авто
китайские авто
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_664f8a1d5d7970d616d2798de8748c6f.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что прорабатывают вариант возвращения модели на рынок, но отметили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_2588324b4c7865dd32c4e09bf63102b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, gac, авто, китайские авто, китай
Бизнес, РОССИЯ, GAC, Авто, китайские авто, КИТАЙ
15:48 24.02.2026
 
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3

Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3

CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)Кроссовер GAC GS3 200T
Кроссовер GAC GS3 200T - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Кроссовер GAC GS3 200T. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что прорабатывают вариант возвращения модели на рынок, но отметили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.
 
БизнесРОССИЯGACАвтокитайские автоКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала