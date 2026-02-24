Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3

https://1prime.ru/20260224/avto-867776204.html

Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что прорабатывают вариант возвращения модели на рынок, но отметили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.

