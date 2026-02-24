https://1prime.ru/20260224/avto-867776204.html
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3 - 24.02.2026, ПРАЙМ
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3
Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T15:48+0300
2026-02-24T15:48+0300
2026-02-24T15:48+0300
бизнес
россия
gac
авто
китайские авто
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_664f8a1d5d7970d616d2798de8748c6f.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что прорабатывают вариант возвращения модели на рынок, но отметили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_2588324b4c7865dd32c4e09bf63102b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, gac, авто, китайские авто, китай
Бизнес, РОССИЯ, GAC, Авто, китайские авто, КИТАЙ
Китайский GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3
Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в России кроссовер GS3