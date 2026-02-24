Названы самые продаваемые автомобили с пробегом в России

https://1prime.ru/20260224/avtomobili-867760678.html

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Самыми продаваемыми легковыми автомобилями с пробегом в России по итогам января 2026 года стали модели из Южной Кореи Kia Rio и Hyundai Solaris, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". Так, продажи Kia Rio, ставшей лидером января, составили 10,1 тысячи единиц, что на 26% больше, чем годом ранее. Аналогичную динамику показала и идущая на втором месте модель Hyundai Solaris, которая в первый месяц года разошлась тиражом в 9,8 тысячи экземпляров. Среди иномарок в топ-10 продаж подержанных легковушек вошли Ford Focus (8,3 тысячи штук), занявший третье место, а также Toyota Camry (7,2 тысячи штук) и Volkswagen Polo (6,8 тысячи штук), которые расположились на восьмом и девятом местах соответственно. Остальные места в десятке лидеров распределились между моделями отечественного бренда Lada. Четвертое место у Lada "Нива" (8,1 тысячи штук), пятое и шестое делят Lada 2114 и 2107 (обе по 7,8 тысячи штук). Примечательно, что хоть "Семерка" по итогам 2025 года и заняла первое место, продажи к концу года начали падать, так в декабре она была на пятой позиции. Седьмое и десятое места соответственно заняли модели Lada "Приора" и "Гранта" с пробегом, а их результаты составили 7,7 тысячи и 6,7 тысячи штук. Всего, по данным "Автостата", в январе россияне купили 437 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 4% больше, чем годом ранее.

