Обвинения Британии в адрес России поразили журналиста
Обвинения Британии в адрес России поразили журналиста
2026-02-24T23:47+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил критику в адрес руководителя Генштаба Великобритании Ричарда Найтона, обвинившего Россию в различных действиях. "Похоже, глава британской армии приложился к "порошку Зеленского" из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об „империализме“. Да-да, глава британской армии (или того, что от нее осталось) читает России нотации об империализме", — прокомментировал он видео выступления Найтона. Кроме того, журналист напомнил, что потери Украины в зоне СВО составили 1,5 миллиона военных. В пятницу генерал-полковник Сергей Рудской, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России, сообщил, что только в 2025 году потери ВСУ превысили 520 тысяч человек. Он также отметил, что количество мобилизуемых ежемесячно сократилось почти вдвое. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности украинской армии, что, как следствие, ограничивает возможности ВСУ сопротивляться группировкам российских войск.
Обвинения Британии в адрес России поразили журналиста
